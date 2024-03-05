عطل يضرب "فيسبوك" ومنصات "ميتا".. خروج للمستخدمين وفشل في تسجيل الدخول

ضرب عطل فني خدمات منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة "فيسبوك"، و"إنستجرام"، و"ماسنجر" التابعة لشركة "ميتا"، إذ سجل انقطاع في مناطق متفرقة حول العالم.
ووجد المستخدمون أنفسهم غير قادرين على الولوج على حسابهم في "فيسبوك" و"ماسنجر"، بعد أن تم تسجيل خروجهم دون أمر منهم، فيما رفض "إنستجرام" العمل على الإطلاق، أو تحديث قوائمه، بينما لا يزال "واتساب" المملوك لنفس الشركة يعمل بصورة طبيعية.
وشارك المستخدمون مخاوفهم من تعرض حساباتهم للاختراق بعد فشلهم في تسجيل الدخول على الرغم من كتابة كلمات المرور بشكل صحيح، ولكن اتضح الأمر بأنه عطل عام في المنصات الشهيرة بعد تكرار آخرين حول العالم تسجيل نفس الشكوى من عدم القدرة على الولوج إلى حساباتهم.
وصعد وسم "فيسبوك" و"إنستا" للترند في السعودية والخليج ومصر وعدد من الدول العربية، حيث شارك المستخدمون انطباعاتهم وتساؤلاتهم عن طبيعة العطل الذي ضرب تلك المنصات، والسر في تكتم شركة "ميتا" عن طبيعته حتى الآن، والزمن المتوقع للانتهاء من المشكلة.
ولم تسجل شركة "ميتا" على حساباتها في المنصات الاجتماعية الأخرى أي توضيحات بشأن العطل العام الذي أصاب منصاتها، ومع ذلك، أظهر موقع التتبع Down Detector رصده لانقطاعات كبيرة في منصات "ميتا" اليوم الثلاثاء في جميع أنحاء العالم، مما يشير إلى أن العطل يمكن أن يكون عالمياً.