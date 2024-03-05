عطل يضرب "فيسبوك" ومنصات "ميتا".. خروج للمستخدمين وفشل في تسجيل الدخول

ولم تسجل شركة "ميتا" على حساباتها في المنصات الاجتماعية الأخرى أي توضيحات بشأن العطل العام الذي أصاب منصاتها، ومع ذلك، أظهر موقع التتبع Down Detector رصده لانقطاعات كبيرة في منصات "ميتا" اليوم الثلاثاء في جميع أنحاء العالم، مما يشير إلى أن العطل يمكن أن يكون عالمياً.