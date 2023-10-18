وزيرة سابقة تهاجم "بنزيما" بسبب فلسطين.. وسياسي يميني: فرنسي على الورق فقط

ووجّه بنزيما عبر حسابه الرسمي على منصة "X" رسالة دعم لسكان قطاع غزة، قال فيها: "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني لا النساء ولا الأطفال حتى كل يوم".