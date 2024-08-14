"الكويت" تقرّ تشريعات جديدة تمنع الموظفين من العفو عن المعتدين عليهم

ووجد التعديل الجديد معارضين كُثُرًا، قالوا: إن الموظف قد يكون سببًا في بعض الحالات بالخلاف مع المراجعين للمؤسسة الحكومية التي يعمل بها، وأن كثيرًا من الخلافات يمكن حلها بالصلح.