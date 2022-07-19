سرقوا خزائن مجوهرات من شاحنة مدرعة.. حادث غامض وfbi يحقق!

وأبلغت السلطات في البداية عن وقوع السرقة في مدينة لانكستر بشمال مقاطعة لوس أنجليس؛ لكن مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) أكدوا في وقت لاحق أن المكان هو في فريزر بارك على بُعد نحو 80 كيلومترًا غرب مقاطعة كيرن.