عواقب القيادة المشتتة ودون تركيز.. شاهد ما حدث لشرطي أمريكي أثناء حديثه مع سائق هذه السيارة

وحسب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، كان الشرطي يتحدث مع سائق سيارة بيضاء رباعية الدفع أثناء توقف مروري على جانب الطريق، وفجأة جاءت سيارة سوداء رباعية الدفع من الخلف وصدمت السيارة المتوقفة، لتطيح بالشرطي على جانب الطريق، وتتسبب بإصابة الشرطي والسائقين وأضرار كبيرة للسيارتين.