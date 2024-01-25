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عواقب القيادة المشتتة ودون تركيز.. شاهد ما حدث لشرطي أمريكي أثناء حديثه مع سائق هذه السيارة
يكشف فيديو صادم عن عواقب قيادة السيارة بتشتت ودون تركيز، حيث يُظهر اللحظة التي تعرض فيها شرطي دوريات الطرق السريعة لحادث بمدينة أوكلاهوما الأمريكية، لإصابة عندما اصطدمت سيارة مارة بسيارة أخرى متوقفة على جانب الطريق.
وحسب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، كان الشرطي يتحدث مع سائق سيارة بيضاء رباعية الدفع أثناء توقف مروري على جانب الطريق، وفجأة جاءت سيارة سوداء رباعية الدفع من الخلف وصدمت السيارة المتوقفة، لتطيح بالشرطي على جانب الطريق، وتتسبب بإصابة الشرطي والسائقين وأضرار كبيرة للسيارتين.
وتم نقل الشرطي وسائقي السيارتين إلى المستشفى، ومن المتوقع أن يكون الشرطي بخير، بينما يخضع السائقان للعلاج.
وحسب شبكة "سي إن إن"، فالحادث تذكير صادم بـ"عواقب القيادة المشتتة ودون تركيز".
ولا تزال الشرطة تحقق في أسباب الحادث.