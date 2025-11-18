انقطاع في خدمة "Cloudflare" يربك عمل مواقع ومنصات تواصل عالمية

شهدت خدمة "Cloudflare" اليوم الثلاثاء انقطاعات في العمل، أثّرت على عمل بعض مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي حول العالم.
وتبعًا للمعلومات المتوفرة، فقد ظهر إعلان على موقع الخدمة يفيد بإجراء صيانة فنية مخطط لها، لكن إدارة الخدمة قامت لاحقًا بإبلاغ المستخدمين بوجود مشاكل من جهة أحد الموردين.
ووفقًا لبيانات منصة Downdetector لمراقبة عمل الإنترنت، ظهرت شكاوى جماعية من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي "X"، وخدمة البث "Spotify"، وأبلغ البعض عن عدم القدرة على استخدام خدمات "ChatGPT" و"Epic Games".
ويؤكد موقع "Cloudflare" الإلكتروني أن مطوريه على دراية بالمشكلة، والتي قد تؤثر على العديد من عملاء الخدمة، ووعدوا بتقديم المزيد من التفاصيل بمجرد توفر المزيد من المعلومات.
وتُعد "Cloudflare" منصة تقدم خدمات لتعزيز أداء وأمان المواقع الإلكترونية عبر الإنترنت، حيث تعمل كوسيط بين المستخدمين ومواقع الويب، وتقوم بتوجيه حركة المرور عبر شبكتها العالمية لتحسين سرعة التحميل، وحماية المواقع من الهجمات السيبرانية مثل هجمات DDoS، وضمان استمرارية عملها. كما تقدم أيضًا خدمات أخرى مثل تشفير SSL/TLS وإدارة DNS.