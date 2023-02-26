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بالفيديو.. أسراب طيور تغزو المكسيك.. وتفسيرات متنوعة للظاهرة الغريبة
بعض روَّاد مواقع التواصل قالوا إنه قد يُنذر بكارثة قادمة كزلزال مثلاً
تداوَلَ روَّاد مواقع التواصل في المكسيك فيديو، يرصد تجمعات لآلاف الطيور في الشوارع، مُرجعين الظاهرة الغربية لأسباب متنوعة، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، قال عدد من روَّاد مواقع التواصل إن الفيديو يُعتبر مؤشرًا على كارثة قادمة، كزلزال مثلاً؛ لأن الحيوانات، ومنها الطيور، تتصرف قبل وقوع مثل تلك الكوارث بطريقة غريبة.
وآخرون أرجعوا الظاهرة الغريبة إلى هروب الطيور من منطقة حدث فيها خلل بيئي كبيرة، أو كارثة مناخية.
وفريق آخر اعتبر هذا التجمع الكبير للطيور مؤشرًا على احتمال هبوب عاصفة أو إعصار نظرًا لمشاهدة كثيرين تدفقًا كبيرًا للطيور إلى المكسيك مؤخرًا.
وأشارت تقارير محلية إلى أن التفسير العلمي الوحيد لهذا الظهور الكبير للطيور هو أن هذه الشهور تُمثل موسم التكاثر بالنسبة لها.