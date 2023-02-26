بالفيديو.. أسراب طيور تغزو المكسيك.. وتفسيرات متنوعة للظاهرة الغريبة

وتفصيلاً، قال عدد من روَّاد مواقع التواصل إن الفيديو يُعتبر مؤشرًا على كارثة قادمة، كزلزال مثلاً؛ لأن الحيوانات، ومنها الطيور، تتصرف قبل وقوع مثل تلك الكوارث بطريقة غريبة.