أطنان من البلاستيك في السحب يبتلعها البشر.. دراسة صادمة تحذر من "الحقيقة الواقعة"!

وكتب الباحثون في دراستهم: "تُظهر الأبحاث أن كميات كبيرة من المواد البلاستيكية الدقيقة يتم ابتلاعها أو استنشاقها من قبل البشر والحيوانات على حد سواء، وقد تم اكتشافها في أعضاء بشرية متعددة، مثل الرئة والقلب والدم والمشيمة والبراز، وينتهي الأمر بعشرة ملايين طن من هذه القطع البلاستيكية في المحيط، حيث يتم إطلاقها مع رذاذه، وتجد طريقها إلى الغلاف الجوي".