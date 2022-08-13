فيديو أغرب هبوط لطائرة.. شاهد ما حدث للسياح على جزيرة يونانية

مع اقترابها مرّت الطائرة فوق رؤوس المتفرجين الذين كانوا مستعدين بالكاميرات لتصوير الهبوط الغريب، وبالكاد ابتعدت الطائرة عن السياج المحيط بالمطار عدة ياردات، قبل أن تلامس مدرج المطار.