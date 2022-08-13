فيديو أغرب هبوط لطائرة.. شاهد ما حدث للسياح على جزيرة يونانية

يُظهر فيديو صادم أغرب هبوط لطائرة ركّاب، حين طارت على بعد أمتار قليلة فوق رؤوس السائحين على جزيرة يونانية، فتلاعب الهواء بهم حتى أسقط بعضهم.
وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: طائرة في "أدنى هبوط على الإطلاق"، ظهرت طائرة خطوط "ويز آير" وهي تقترب من مطار سكياثوس ألكساندروس باباديامانتيس في جزيرة سكياثوس اليونانية.
مع اقترابها مرّت الطائرة فوق رؤوس المتفرجين الذين كانوا مستعدين بالكاميرات لتصوير الهبوط الغريب، وبالكاد ابتعدت الطائرة عن السياج المحيط بالمطار عدة ياردات، قبل أن تلامس مدرج المطار.
ويظهر الفيديو كيف أثارت الطائرة الغبار الكثيف وضرب الهواء القوي العديد من المتفرجين فتلاعب بهم حتى ترنّح البعض، فيما سقطت امرأة على الأرض، وطارت قبعة من فوق رأس امرأة أخرى.
وتقول الصحيفة: بسبب موقعه يعد هذا المطار مكانًا شهيرًا لعشاق الطائرات الراغبين في رؤية هبوط مذهل.