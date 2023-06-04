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علماء ينجحون في أول نقل للطاقة الشمسية الفضائية إلى الأرض
بعد 55 عامًا من انطلاق فكرة نقل الطاقة الشمسية من الفضاء إلى الأرض التي أطلقها مهندس ناسا، بيتر جلاسر، تمكن العلماء من تحقيق حلمه وتدشين النموذج الأول لناقل الطاقة الفضائية.
وأعلن فريق من الباحثين من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا أن نموذجهم الأولي المحمول في الفضاء، المسمى Space Solar Power Demonstrator (SSPD-1) ، قد جمع ضوء الشمس وقام بتحويله إلى كهرباء وبثه إلى مستقبلات الميكروويف المثبتة على سطح حرم باسادينا التابع لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.
وقال علي هاجيميري، الأستاذ المسؤول عن التجربة: "على حد علمنا، لم يثبت أحد على الإطلاق نقل الطاقة اللاسلكية في الفضاء حتى مع الهياكل الصلبة باهظة الثمن. نحن نقوم بذلك باستخدام هياكل مرنة وخفيفة الوزن ودوائر متكاملة خاصة بنا. هذا هو الأول".