علماء ينجحون في أول نقل للطاقة الشمسية الفضائية إلى الأرض

وأعلن فريق من الباحثين من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا أن نموذجهم الأولي المحمول في الفضاء، المسمى Space Solar Power Demonstrator (SSPD-1) ، قد جمع ضوء الشمس وقام بتحويله إلى كهرباء وبثه إلى مستقبلات الميكروويف المثبتة على سطح حرم باسادينا التابع لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.