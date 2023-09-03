الكويت.. إحباط تهريب 170 كيلو مخدرات ونصف مليون حبة كبتاجون
تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت من ضبط تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص؛ مواطن كويتي وخمسة من الجنسية الآسيوية ومتهمان من المقيمين بصورة غير قانونية، حاولوا تهريب 140 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدرة و50.000 حبة من الكبتاجون وإدخالها إلى البلاد عن طريق البحر.
وحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، قال بيان صادر عن وزارة الداخلية إن رجال المكافحة وردت لهم معلومات تفيد بقيام شخصين بمحاولة تهريب كمية من المواد المخدرة وإدخالها إلى البلاد عن طريق البحر، وبجمع المعلومات ومراقبة المتهمين على مدار الساعة، تم أخذ الإذن القانوني اللازم وضبطهما وبمواجهتهما أقرا واعترفا بجلب 5 حقائب بداخلها حوالي 120 كيلوغرامًا من مادة الحشيش و50 ألف قرص كبتاغون.
وأضاف البيان أنه تم التوصل الى معلومات تفيد بقدوم باخرة محملة بكمية من المواد المخدرة، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة تم رصدها بعد قدومها إلى البلاد وضبط 4 أشخاص من الجنسية الآسيوية متورطين في عملية جلب 20 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدرة ومخبأة بطريقة سرية، كما تم ضبط مستقبلي الباخرة وتبين أنهم شخصان من المقيمين بصورة غير قانونية وعثر بحوزتهما على 30 غرامًا من مادة الشبو المخدرة.
وأكدت الوزارة أنه جار إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص، وذلك لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مهيبة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي ظواهر سلبية.