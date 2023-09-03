الكويت.. إحباط تهريب 170 كيلو مخدرات ونصف مليون حبة كبتاجون

‏وأضاف البيان أنه تم التوصل الى معلومات تفيد بقدوم باخرة محملة بكمية من المواد المخدرة، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة تم رصدها بعد قدومها إلى البلاد وضبط 4 أشخاص من الجنسية الآسيوية متورطين في عملية جلب 20 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدرة ومخبأة بطريقة سرية، كما تم ضبط مستقبلي الباخرة وتبين أنهم شخصان من المقيمين بصورة غير قانونية وعثر بحوزتهما على 30 غرامًا من مادة الشبو المخدرة.