أسرة فيتنامية اكتشفت أن الطفلة ليست ابنتهم.. كيف حلّت الطفلة "الجميلة" اللغز المحيّر وأعادت الهدوء للمنزل؟

في قصة غريبة بفيتنام، شكّ رجل أن طفلته "الجميلة جدًّا" ليست ابنته؛ لأنها لا تشبهه ولا تشبه زوجته؛ مما دفعه إلى إجراء اختبار الحمض النووي "دي إن إيه - DNA"، والذي أكد للأب أنه ليس والد الطفلة البيولوجي، والمفاجأة أنها ليست ابنة زوجته أيضًا، أما حلّ اللغز فقد جاء من الطفلة نفسها.