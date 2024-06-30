الصين تطلق قمرًا اصطناعيًّا لخدمات نقل الصوت والبيانات

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن عملية الإطلاق تمت في الساعة 7:57 مساء (بالتوقيت المحلي لبكين) على متن نسخة معدلة من الصاروخ الحامل (لونغ مارش- 7)، ودخل المدار المخطط له بنجاح؛ مشيرة إلى أن القمر الاصطناعي المصمم ليكون قمرًا اصطناعيًّا للاتصالات والبث؛ سيوفر خدمات نقل الصوت والبيانات والراديو والتلفزيون.