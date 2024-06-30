الصين تطلق قمرًا اصطناعيًّا لخدمات نقل الصوت والبيانات

أطلقت الصين بنجاح، أمس، القمر الاصطناعي (تشونغشينغ- 3 إيه) إلى الفضاء من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان جنوب الصين.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن عملية الإطلاق تمت في الساعة 7:57 مساء (بالتوقيت المحلي لبكين) على متن نسخة معدلة من الصاروخ الحامل (لونغ مارش- 7)، ودخل المدار المخطط له بنجاح؛ مشيرة إلى أن القمر الاصطناعي المصمم ليكون قمرًا اصطناعيًّا للاتصالات والبث؛ سيوفر خدمات نقل الصوت والبيانات والراديو والتلفزيون.
ويُعَد هذا الإطلاق هو المهمة رقم 526 لسلسلة الصواريخ الحاملة (لونغ مارش).