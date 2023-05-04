على طريقة "قرأتَ أفكاري".. تقنية ذكاء اصطناعي تحوّل ما تفكر به إلى نص مكتوب

على سبيل المثال، في التجارب، استمع أحد المشاركين إلى متحدث يقول "ليس لدي رخصة قيادتي حتى الآن"، وتمت ترجمة أفكاره إلى "لم أبدأ حتى في تعلم القيادة بعدُ" عند الاستماع إلى كلمات "لم أكن أعرف هل أصرخ أم أبكي أم أهرب، بدلًا من ذلك، قلت، دعني وشأني!" وتم فك شيفرة الدماغ التي تحمل هذا النص إلى: "بدأت في الصراخ والبكاء، ثم قلت للتو، قلت لك أن تتركني وشأني".