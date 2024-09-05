بعد 61 عامًا.. شاهد لقطات جديدة لحادثة اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي

وقال جيمس غيتس، حفيد كاربنتر، إنه على الرغم من أن عائلته كانت تعلم أن جده لديه فيلم من ذلك اليوم؛ إلا أنه لم يتحدث عنه كثيرًا؛ لذلك قال غيتس إنه عندما تم تمرير الفيلم إليه، مع غيره من أفلام العائلة المخزنة في صندوق حليب؛ لم يكن متأكدًا تمامًا مما صوّره جده، الذي توفي في عام 1991 عن عمر 77 عامًا.