اختفى منذ 25 عامًا وشبحه يطلّ من جديد.. فيروس خطير يهدد أطفال غزة بكارثة

وقالت الوزارة في بيان، أمس الخميس: إن نتائج الفحوص التي أُجريت على عينات من الصرف الصحي بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، بيّنت وجودَ ذلك الفيروس الذي يعدّ نادرًا؛ حيث إنه يتوطّن حاليًّا في بلدَيْن فقط حول العالم؛ هما: باكستان، وأفغانستان.