أسوأ فيضانات تشهدها الهند.. 56 قتيلًا والجيش يحذّر من ذخائر جرفتها المياه

تأكد مقتلُ 56 شخصًا على الأقل في الفيضانات التي شهدها شمال شرق الهند، بينما حذّر الجيش من أن الذخائر التي جرفها طوفان المياه تشكّل خطرًا على السلامة العامة.
وقد ضربت سيول عنيفة ولاية سيكيم الأربعاء، بعد الفيضان المفاجئ لبحيرة جليدية. ويحذر علماء المناخ من أن خطر حدوث كوارث مماثلة يهدد جميع أنحاء جبال الهيمالايا مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية وذوبان الجليد.
وقال مفوض الإغاثة في الولاية "أنيلراج راي" لوكالة "فرانس برس" عبر الهاتف: "تم حتى الآن العثور على 26 جثة في سيكيم".
بدوره، أفاد قائد شرطة منطقة جالبايغوري ك. أوميش جانبات "فرانس برس"، بأن فِرَق البحث والإنقاذ انتشلت ثلاثين جثة أخرى من حوض نهر تيستا في ولاية البنغال الغربية المجاورة.
وأضاف أن "النهر يصل طوله إلى 86 كيلومترًا"؛ مشيرًا إلى أن "عملية البحث مستمرة".