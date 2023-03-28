"ببغاء" هو الشاهد الوحيد على جريمة قتل.. وهذا ما حدث وكشف القاتل

وينقل موقع صحيفة "اليوم السابع" عن الصحيفة الهندية، أنه عندما بدأ "شارما" في تسمية المشتبه بهم واحدًا تلو الآخر أمام الببغاء، أصيب الطائر بالرعب من اسم "آشو" وبدأ بالصراخ "آشو- آشو"، حتى أمام الشرطة كان للببغاء نفس رد الفعل على اسم "آشو"، وهو ابن شقيق شارما، وتم القبض عليه، لينهار ويعترف بقتل زوجة عمه "نيلام" وسرقت مجوهرات الأسرة؛ وذلك بمساعدة صديق له؛ حسب ما ذكرته الشرطة في تحقيقها.