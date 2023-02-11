إثر انهيار مجمعه السكني بالكامل في الزلزال.. شاهد القبض على مقاول بناء قبيل هروبه من تركيا

رصدت كاميرا مراقبة، لحظة اعتقال مقاول البناء التركي محمد يشار جوشكون، بعد محاولته الهرب عبر مطار إسطنبول إثر انهيار مجمعه السكني بالكامل في ولاية هطاي جراء الزلزال.
وحسب فضائية "الحدث"، أكدت وسائل إعلام تركية أن "جوشكون" مقاول البناء الذي بنى مجمعات "رينيسانس ريزيدنس" السكنية الطابقية، والتي انهارت بالكامل جراء الزلزال بولاية هاطاي، وقد حاول المقاول مغادرة البلاد ومعه مبلغ مالي.
وقد فتح مكتب المدعي العام التركي تحقيقًا مع "جوشكون" حول انهيار المجمع السكني.
وبعد انهيار مئات المباني جراء الزلزال المدمر، تَوعد وزير العدل التركي بالتحقيق مع جميع ملاك العقارات المنهارة، والتي تسببت في مقتل الآلاف؛ مؤكدًا إجراء منع السفر بحقهم.
وحسب "الحدث" فقد تخطى عدد الضحايا جراء زلزال تركيا وسوريا 24 ألف قتيل، وسط سباق مع الزمن لإنقاذ العالقين تحت الركام منذ ستة أيام.