إثر انهيار مجمعه السكني بالكامل في الزلزال.. شاهد القبض على مقاول بناء قبيل هروبه من تركيا

وحسب فضائية "الحدث"، أكدت وسائل إعلام تركية أن "جوشكون" مقاول البناء الذي بنى مجمعات "رينيسانس ريزيدنس" السكنية الطابقية، والتي انهارت بالكامل جراء الزلزال بولاية هاطاي، وقد حاول المقاول مغادرة البلاد ومعه مبلغ مالي.