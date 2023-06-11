حريق هائل يتسبّب في انهيار طريق سريع في فيلادلفيا الأمريكية

أعلنت السلطاتُ في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، اليوم "الأحد"، أنّ قسمًا من طريق "آي-95" السريع، انهار بعد اندلاع حريق، من دون التسبّب في وقوع ضحايا حتى الآن.
وبيّنت السلطات أن احتراق سيارة تسبّب في الكارثة، وأنّ الحريق بات حاليًّا تحت السيطرة؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
من جهتها أوضحت المتحدثة باسم المدينة الواقعة في شرق الولايات المتحدة سارة بيترسون، أن حريقًا كبيرًا تحت طريق آي-95 السريع تسبّب في انهياره.
والطريق السريع "آي-95" شريان مرور رئيسي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ويمتدّ بطول 3 آلاف كيلومتر، ويربط ولاية ماين في أقصى شمال شرقي البلاد، بميامي أكبر مدينة في فلوريدا، في الجنوب الشرقي.