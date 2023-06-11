حريق هائل يتسبّب في انهيار طريق سريع في فيلادلفيا الأمريكية

أعلنت السلطاتُ في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، اليوم "الأحد"، أنّ قسمًا من طريق "آي-95" السريع، انهار بعد اندلاع حريق، من دون التسبّب في وقوع ضحايا حتى الآن.