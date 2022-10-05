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"نظر إلى الأرض وتمتم".. شاهد أغرب تصرف من الرئيس بايدن في بورتوريكو
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورًا لتصرفٍ وصفوه بـ"الغريب" من الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارة لبورتوريكو.
وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، يظهر الرئيس الأمريكي في مقطع الفيديو المتداول وهو يقف فجأة وينظر إلى الأرض، قبل أن يرفع رأسه ويبتسم ويواصل المسير.
يُذكر أن بايدن قام بزيارة إلى بورتوريكو يوم الاثنين لتفقد أضرار العاصفة فيونا.
وأعلن الرئيس بايدن عن تمويل بأكثر من 60 مليون دولار لقانون البنية التحتية من الحزبين، لمساعدة بورتوريكو على الاستعداد بشكل أفضل للعواصف المستقبلية؛ وفقًا لما نقله البيت الأبيض.