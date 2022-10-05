"نظر إلى الأرض وتمتم".. شاهد أغرب تصرف من الرئيس بايدن في بورتوريكو

وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، يظهر الرئيس الأمريكي في مقطع الفيديو المتداول وهو يقف فجأة وينظر إلى الأرض، قبل أن يرفع رأسه ويبتسم ويواصل المسير.