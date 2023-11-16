بداية من سن الـ16 حتى الـ40.. أغلى لاعبي كرة القدم حسب أعمارهم

ووصلت قيمة لاعب برشلونة غافي إلى 90 مليون يورو في عمر الـ19، بينما ارتفعت قيمة جود بيلنغهام إلى 150 مليون يورو في سن العشرين عامًا، في الوقت الذي تبلغ فيه قيمة اللاعب الكرواتي لفريق مانشستر سيتي، جاسكو غفارديول 80 مليون يورو، في سن الـ21.