خرج من تحت الأرض.. شاهد ما حدث في أنابيب للغاز جنوب روسيا

وحسب موقع "روسيا اليوم"، جاء في بيان عن شركة "غازبروم ترانس غاز ساراتوف": "سجل انخفاض لضغط الغاز نَجَم عن تسرب في أنبوب قُطره 1000 مم، وهو الخط الأول من أنابيب بيستشاني أوميت- ستوروجيفكا، أعقبه حريق في عشب المنطقة قرب قرية كراسني أوكتيابر. وتعمل فِرَق الإطفاء على إخماد الحريق الممتد على هكتارين".