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فوز الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية

الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
واس
واس

فاز الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على الرئيس الحالي جايير بولسونارو في الانتخابات الرئاسية.

وحصل "لولا" على 50.8% من الأصوات مقابل 49.2% لبولسونارو بعد فرز 99.1% من أجهزة التصويت، وهو ما وصفته المحكمة العليا للانتخابات بأنه كافٍ "لتحديد نتائج السباق حسابيًّا".

وكان الناخبون البرازيليون قد أدلوا بأصواتهم في وقت سابق يوم أمس الأحد في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي جمعت بين لولا دا سيلفا وبولسونارو.

وتعهد الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا بتوحيد بلاده؛ داعيًا إلى التعاون الدولي للحفاظ على غابات الأمازون المطيرة، وقال إنه سيسعى إلى التوصل لتجارة عالمية عادلة.

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