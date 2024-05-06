مأساة أثقل رجل ببريطانيا تتواصل.. جسده الضخم عائق حتى بعد وفاته

وحاول تقليل طعامه بعد ذلك وخسر 3 أحجار من وزنه أثناء وجوده في دار رعاية خاصة، وعانى من عدة أزمات قلبية صغيرة، ولم يكن قادرًا على المشي وظل ملازمًا لسريره في منزله في إحدى قرى هامبشاير.