"ذكي وانعزالي ولم يجاهر بآرائه السياسية".. شخصية مهاجم "ترامب" لا تزال تُحَير المحققين

بعد إجراء أكثر من 200 مقابلة، وتمشيط سجل هاتفه وبحثه على الإنترنت، جمع المحققون الفيدراليون صورة أولية عن شخصية توماس ماثيو كروكس، الذي سعى لاغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب؛ حيث وجدوا أن "كروكس" كان شخصًا ذكيًّا ومنعزلًا غير ملفت للانتباه، أبدى اهتمامًا بالأسلحة النارية، ولم يكن صريحًا في آرائه السياسية، لكن الملف الشخصي لـ"كروكس" بعد نحو أسبوع من إطلاق النار ترك السلطات في حيرة بشأن دافعه للهجوم، وجعل المحققين يتكهنون بأن نواياه ربما كانت أقل دافعًا سياسيًّا، وأكثر تركيزًا على مهاجمة الهدف الأكثر بروزًا بالقرب منه.