مختص: نقص فيتامين B12 أو الحديد قد يفاقم متلازمة تململ الساقين

وفي مقطع فيديو على حسابه بمنصة تيك توك، قال الدكتور أحمد، حسب موقع العربية، إنه في حين أن سبب RLS غالبًا ما يكون غير واضح؛ فإن نقص المعادن والفيتامينات يمكن أن يلعب دورًا؛ موضحًا أن "أعراض تململ الساقين يمكن أن تتنوع من إزعاج خفيف إلى الاكتئاب والقلق وقلة النوم".