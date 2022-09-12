لأغرب سبب.. مصري يقتل ابنة عمه طعنًا بالسكين

أيضًا تابع أن كان يشك في أن ابنة عمه وراء ما يجري له بسبب خلافات بينهما؛ مؤكدًا أنها كانت تتعمد إيذاءه، خاصة بعد أن علم أنها تتردد على أحد الدجالين في القرية، فظن أنها سحرته؛ الأمر الذي دفعه للتخلص منها على أمل أن تنحل عقدته.