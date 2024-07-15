"تفادى رصاصة مباشرة بالرأس".. هذا ما فعله ترامب "بعفوية" وأنقذه من الموت

وهذا الأمر أكده دان سكافينو جونيور كبير مستشاري حملة دونالد ترامب، حسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ أن حياة الرئيس السابق أُنقِذت بقراره الإشارة إلى الرسوم البيانية على الشاشة الكبيرة في تجمعه في بنسلفانيا يوم السبت.