بالفيديو.. إنقاذ 15 راكبًا من الطائرة التنزانية حتى الآن

نقلت وكالة "رويترز" عن هيئة الإذاعة التنزانية الحكومية "تي بي سي"، أنه تم إنقاذ 15 من ركاب الطائرة المنكوبة حتى الآن، وكانت الطائرة قد تحطمت في بحيرة فيكتوريا في تنزانيا صباح اليوم الأحد، أثناء محاولتها الهبوط في مطار في بوكوبا.