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بالفيديو.. إنقاذ 15 راكبًا من الطائرة التنزانية حتى الآن
نقلت وكالة "رويترز" عن هيئة الإذاعة التنزانية الحكومية "تي بي سي"، أنه تم إنقاذ 15 من ركاب الطائرة المنكوبة حتى الآن، وكانت الطائرة قد تحطمت في بحيرة فيكتوريا في تنزانيا صباح اليوم الأحد، أثناء محاولتها الهبوط في مطار في بوكوبا.
وأظهرت لقطات فيديو وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الطائرة مغمورة بالكامل تقريبًا، ولم يظهر سوى ذيلها الأخضر والبني فوق سطح الماء.
وقد تم نشر قوارب الإنقاذ؛ حيث يواصل عمال الطوارئ إنقاذ ركاب آخرين محاصرين داخل الطائرة.
ودعت الرئيسة التنزانية سامية سولو حسن، إلى الهدوء مع استمرار عملية الإنقاذ.
ويقع مطار بوكوبا على ضفاف بحيرة فيكتوريا، أكبر بحيرة في إفريقيا.
و"بريسيجن إير" هي أكبر شركة طيران خاصة في تنزانيا.