فيديو.. برازيلي يحطم شاشة التلفاز بعد خسارة "فينيسيوس" لـ"بالون دور"

وحقق لاعب وسط مانشستر سيتي والمنتخب الإسباني، رودريغو هيرنانديز، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، متفوقًا على مهاجم ريال مدريد والمنتخب البرازيلي فينيسيوس جونيور.