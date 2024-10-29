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فيديو.. برازيلي يحطم شاشة التلفاز بعد خسارة "فينيسيوس" لـ"بالون دور"
عقب الإعلان عن فوز لاعب وسط السيتي والمنتخب الإسباني رودريغو هيرنانديز بالجائزة
انفعل مشجع برازيلي بصورة كبيرة عقب الإعلان عن خسارة البرازيلي فينيسيوس حونيور للقب البالون دور بالأمس.
وقام المشجع الغاضب بتحطيم شاشة التلفاز عقب الإعلان عن الجائزة التي فاز بها اللاعب رودري.
وحقق لاعب وسط مانشستر سيتي والمنتخب الإسباني، رودريغو هيرنانديز، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، متفوقًا على مهاجم ريال مدريد والمنتخب البرازيلي فينيسيوس جونيور.