فتاة رفضت خطبته لها.. شاهد ما فعله شاب تركي بحفل زفافها

وحسب موقع "روسيا اليوم"، رصد فيديو صوره أحد المدعوين، لحظة اقتحام شاب سَبَق للعروس أن رَفَضَته حين تقدم لخطبتها، قاعة زفاف في منطقة غازيلر بكايابينار المركزية؛ حيث سحب مسدسه وأطلق النار على العريس؛ ليتسبب له في إصابة خطيرة جدًّا، إضافة إلى إصابة طفل كان بجواره برصاصة مرتدة.