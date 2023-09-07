فتاة رفضت خطبته لها.. شاهد ما فعله شاب تركي بحفل زفافها

أصيب عريس تركي بجروح خطيرة، بعد تعرضه لهجوم بسلاح ناري خلال حفل زفافه في ولاية ديار بكر.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، رصد فيديو صوره أحد المدعوين، لحظة اقتحام شاب سَبَق للعروس أن رَفَضَته حين تقدم لخطبتها، قاعة زفاف في منطقة غازيلر بكايابينار المركزية؛ حيث سحب مسدسه وأطلق النار على العريس؛ ليتسبب له في إصابة خطيرة جدًّا، إضافة إلى إصابة طفل كان بجواره برصاصة مرتدة.
وتم نقل العريس إلى مستشفى خاص من قِبَل أقاربه؛ فيما تم نقل الطفل إلى مستشفى غازي ياسارجيل للتدريب والأبحاث من قِبَل الفِرَق الطبية.
وتمكنت الشرطة من القبض على القاتل الذي لاذ بالفرار عقب جريمته، ولا تزال التحقيقات جارية معه.