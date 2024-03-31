بعد اعتناقها الإسلام بساعات.. بالفيديو: وفاة الشابة الأوكرانية "داريا" وجموع غفيرة تودعها في الإمارات
شارك عدد كبير من المواطنين الإماراتيين، في جنازة فتاة أوكرانية توفيت بعد 24 ساعة فقط من اعتناقها الإسلام، في دولة الإمارات.
وحسب فضائية "الحدث"؛ فقد أعلنت خدمة جنائز الإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة الشابة الأوكرانية داريا كوتسارينكو، البالغة من العمر 29 عامًا؛ وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان إسلامها في دبي؛ حيث توفيت وهي صائمة، وقد أقيمت صلاة الجنازة عليها عقب صلاة الجمعة الماضية، بمسجد مقبرة القصيص.
وكانت قصة الفتاة الأوكرانية قد انتشرت بشكل واسع، وأظهرت عدة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من جنازة "داريا"، التي حضرها الكثيرون؛ حيث لا يوجد أحد من أقاربها في الإمارات.
وكانت "داريا" تقرأ عن الإسلام منذ فترة، وجاءت إلى دبي للبحث عن وظيفة، وأعلنت إشهار إسلامها خلال شهر رمضان المبارك، ثم توفيت بسكتة قلبية وهي صائمة بعد يوم واحد من اعتناقها الإسلام.
وعندما انتشرت قصة إسلامها، سارعت جموع غفيرة من الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات للمشاركة في صلاة الجنازة عليها، بعد دعوات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك العديد قصتها.