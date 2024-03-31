بعد اعتناقها الإسلام بساعات.. بالفيديو: وفاة الشابة الأوكرانية "داريا" وجموع غفيرة تودعها في الإمارات

وحسب فضائية "الحدث"؛ فقد أعلنت خدمة جنائز الإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة الشابة الأوكرانية داريا كوتسارينكو، البالغة من العمر 29 عامًا؛ وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان إسلامها في دبي؛ حيث توفيت وهي صائمة، وقد أقيمت صلاة الجنازة عليها عقب صلاة الجمعة الماضية، بمسجد مقبرة القصيص.