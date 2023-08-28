انقسامات في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية بسبب "تاكسي ذاتي القيادة"

كان هناك سائقون من شركتي أوبر وليفت يشعرون بالقلق من أن سيارات الأجرة الآلية ستحرمهم من سبل عيشهم: "إذا سُمِحَ لسيارات الأجرة ذاتية القيادة بالتوسع؛ فسوف يؤدي ذلك إلى حرمان العائلات من الوظائف. أنا أم عازبة"، كما تقول روزين، وهي سائقة في أوبر في عام 2011.