حول العالم في صورة: بكلتا يديها احتضنت النعش.. مشهد مؤثر من جنازة "أبو سيفين"

وكشفت الأجهزة الأمنية عن أن سبب الحادث الأليم يرجع إلى خلل كهربائي أصاب جهاز مكيف الهواء بالدور الثاني بمبنى الكنيسة، والذى يضم عددًا من قاعات الدروس، ما أدى إلى اندلاع حريق به، وبدوره أدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيس في حالات الإصابات والوفيات.