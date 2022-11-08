فيديو مأساوي.. وفاة لاعب أردني بعد توقف قلبه أثناء مباراة لكرة اليد

وبين أن اللاعب توقف لديه الدماغ أيضًا خلال سقوطه على أرضية الملعب ليعود بعد ذلك، وهو ما ينتظر آثاره من الفريق الطبي في الوقت الراهن، حيث يتطلب الأمر ما يقارب 40 ساعة لمعرفة التشخيص الصحيح لحالته الصحية.