حصيلة مؤلمة لضحايا زلزال أفغانستان.. مصرع أكثر من 2400 شخص

وقال المتحدث باسم وزارة الكوارث جنان صايق إن عدد القتلى ارتفع إلى 2445، لكنه صحح عدد المصابين إلى "أكثر من 2000". وكان قد قال في وقت سابق إن أكثر من 9240 شخصاً أصيبوا، وفقاً لسكاي نيوز عربية.