الصين.. مكافأة نقدية لمن يتزوج عروسًا عمرها 25 عامًا أو أقل

والسن الأدنى القانوني للزواج في الصين هو 22 عامًا للذكور و20 للإناث؛ لكن عدد المقبلين على الزواج يتراجع؛ وهو ما أدى إلى انخفاض معدل المواليد في ظل السياسات التي تزيد من صعوبة الإنجاب خارج إطار الزواج.