حول العالم في صورة: "نريد رواتب عادلة".. مظاهرات في هذا البلد وهنا السبب

وشارك الآلاف في المظاهرات التي نظمها العمال في عددٍ من القطاعات والمجالات، وتخطت 150 مظاهرة خلال الآونة الأخيرة؛ بحثًا عن وسيلة للضغط على الحكومة؛ لتحسين الظروف المعيشية للشعب الذي يعيش نحو 95 % من أسره تحت خط الفقر.