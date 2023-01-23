حول العالم في صورة: "نريد رواتب عادلة".. مظاهرات في هذا البلد وهنا السبب

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" يرفع متظاهر لافتة تحمل شعار "رواتب عادلة"؛ للمطالبة بزيادة الأجور في فنزويلا، وسط أزمة تضخم تعيشها الدولة اللاتينية.
وضربت المظاهرات العارمة عددًا من المدن الفنزويلية؛ للمطالبة بتحسين الرواتب وزيادتها، في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وانخفاض قيمة العملة المحلية، مع تضخم تجاوز نسبة 305 % ؛ مما يزيد صعوبة الأوضاع المعيشية.
وشارك الآلاف في المظاهرات التي نظمها العمال في عددٍ من القطاعات والمجالات، وتخطت 150 مظاهرة خلال الآونة الأخيرة؛ بحثًا عن وسيلة للضغط على الحكومة؛ لتحسين الظروف المعيشية للشعب الذي يعيش نحو 95 % من أسره تحت خط الفقر.
ويواجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تحديات صعبة، وضغوطًا ناجمة عن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على البلد الغني بالنفط.