نصحوا بالبقاء مع المحتضر حتى اللحظة الأخيرة.. علماء: هذه آخِر حاسة تتوقف قبل الموت

وتبدأ عملية احتضار الجسد بتوقف القلب. وبعد ذلك ينقطع تدفق الدم إلى الدماغ، فتبدأ خلاياه بالتلف تدريجيًا. ومع ذلك، اتضح أن الوعي ووظائف الدماغ لا يتوقفان فورًا، ما يسمح لبعض الحواس، ولا سيما حاسة السمع، بالبقاء نشطة لفترة أطول من غيرها.