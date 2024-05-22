الجزائر.. إخراج 20 مسمارًا وأسلاكًا معدنية من بطن رجل

وأكدت المؤسسة الاستشفائية أن الأطباء نجحوا في إخراج كمية من المسامير المعدنية يُقَدر عددها بـ20 مسمارًا، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأسلاك المعدنية التي ظلت عالقة في الأمعاء الدقيقة والغليظة للمريض.