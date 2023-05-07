في قصر باكنغهام عشية التتويج.. الرئيس البرازيلي يكشف طلب الملك تشارلز "الشخصي"

وقال: "هذه الدول التي دمرت غاباتها عندما تحولت إلى التصنيع قبل 200 عام؛ يجب أن تفهم أن عليها ديونًا فيما يتعلق بانبعاثات الكربون، وأنها بحاجة إلى سداد هذا الديْن حتى نتمكن من حماية غاباتنا".