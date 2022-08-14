خلعت بعض ملابسها وصرخت "معي متفجرات".. شاهد السيطرة على امرأة في طائرة

ولم يتضح إذا كان تهديد المراة كاذبًا أم لا، ولم تظهر أي معلومات عنها، لكن شركة "جيت 2" أكدت أنه جرى تحويل الطائرة المنطلقة من لارنكا إلى مانشستر إلى باريس، من أجل إنزال "راكبة مزعجة".