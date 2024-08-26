بتقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.. علماء يُجرون مليون عملية مسح دماغي لمواجهة خطر الخرف

أعلن فريق بحثي من جامعتي إدنبرة ودندي، أنهم سيستعينون بتقنيات للذكاء الاصطناعي، لإجراء أكثر من مليون عملية مسح دماغي لمواجهة خطر الخرف بمختلف أنحاء اسكتلندا.
وأوضح الباحثون في تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنهم سيحصلون على نتائج أكثر من 1.6 مليون عملية مسح دماغي على مدى عقد من الزمان وتحليلها للتنبؤ بخطر إصابة أي شخص بالخرف.
وهذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها العلماء في المملكة المتحدة من الوصول إلى مثل هذه الكميات الكبيرة من البيانات القيمة.
وسيستخدم العلماء الذكاء الاصطناعي لتحليل المسوحات، لمعرفة ما إذا كانت هناك أنماط أو علامات على الخرف.
ويأمل الباحثون أنه من خلال دراسة مثل هذا العدد الكبير من مسوحات الدماغ؛ يمكنهم تطوير أدوات تساعد أخصائيي الأشعة في الكشف المبكر.
وسيتم إخفاء هوية جميع عمليات المسح حتى لا يعرف الباحثون شيئًا عن المرضى الذين يدرسون عمليات المسح الخاصة بهم.
ويمكن أن يساعد إخبار المريض بأنه معرّض لخطر الإصابة بأمراض مثل ألزهايمر، في إجراء تغييرات لإبطاء تقدم المرض.