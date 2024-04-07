إجلاء أكثر من 4 آلاف من سكان مقاطعة أورينبورغ الروسية جراء الفيضانات

وقال وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر كورينكوف: إن منطقتي لينينسكي والحي القديم في أورسك تواجهان الوضع الأكثر صعوبة، ولا يمكن التحرك إلا بالقوارب في الحي القديم؛ إذ يصل منسوب المياه هناك إلى مترين؛ مشيرًا إلى أن فِرَق الإنقاذ تعمل بشكل مستمر، وتحمل الأشخاص مع متعلقاتهم الشخصية على متن القوارب.