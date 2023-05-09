بالفيديو: مقتل أشهر تاجر مخدرات بغارة جوية جنوبي سوريا.. وهكذا علّق وزير خارجية الأردن

وأضاف الصفدي: "أشرنا إلى ذلك في اجتماع عمان، واتفقنا مع إخوتنا في الحكومة السورية على أن نشكّل فريقًا سياسيًّا وأمنيًّا مشتركًا لمواجهة هذا الخطر والانتهاء منه بشكل كامل، ونحن مستمرون في العمل من أجل إنشاء تلك اللجنة، وسأتصل بوزير الخارجية السوري قريبًا لنبحث كيف نترجم هذا الاتفاق إلى آلية عمل واضحة تساعدنا على مواجهة هذا الخطر وتحدّ منه، ونحن على اتصال وقنواتنا مفتوحة مع الحكومة السورية"؛ حسب قوله.