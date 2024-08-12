وفاة رئيس الحرس الوطني الكويتي الشيخ سالم العلي الصباح

نعى الديوان الأميري في دولة الكويت، الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح رئيس الحرس الوطني الكويتي، وأعلن أن جثمانه سيوارى الثرى اليوم الاثنين بعد صلاة المغرب.
وقال الديوان الأميري الكويتي، وفق "كونا": إن عزاء الرجال سيكون في قرطبة قطعة 1 شارع 1 منزل 5 هاتف: 25357653، وعزاء النساء في قرطبة قطعة 1 شارع 1 منزل 17 هاتف: 25357653؛ مشيرًا إلى أن عزاء الرجال والنساء سيكون يومي الثلاثاء والأربعاء بعد صلاة العصر فقط.
وذكرت الوكالة الرسمية أن الشيخ سالم العلي ولد في عام 1926، وارتبط الراحل في بداية حياته العملية بالشيخ فهد السالم المبارك الصباح في أول أعماله حيث تولى منصب نائب الرئيس للشيخ فهد السالم الذي كان يشغل منصب رئيس دائرتي البلدية والأشغال؛ وذلك في منتصف الخمسينيات.
يشار إلى أن الراحل له الكثير من الأعمال الخيرية والمشاريع التي أقامها على نفقته الخاصة سواء داخل الكويت وخارجها، وقد اختير من قِبَل الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية (شخصية العام الخيرية).
وكان يحرص على دعم الثقافة والمعرفة؛ فقد أطلق جائزة (مسابقة سمو الشيخ سالم العلي السنوية للإنترنت) عام 2000 وهي من الأنشطة المميزة داخل الكويت وتهدف إلى نشر الوعي الإلكتروني.