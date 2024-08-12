وفاة رئيس الحرس الوطني الكويتي الشيخ سالم العلي الصباح

وذكرت الوكالة الرسمية أن الشيخ سالم العلي ولد في عام 1926، وارتبط الراحل في بداية حياته العملية بالشيخ فهد السالم المبارك الصباح في أول أعماله حيث تولى منصب نائب الرئيس للشيخ فهد السالم الذي كان يشغل منصب رئيس دائرتي البلدية والأشغال؛ وذلك في منتصف الخمسينيات.