علماء روس يبتكرون أدوية ذكية قادرة على تغيير بنيتها الفيزيائية داخل الجسم

"أنا خائف من الإبر" هذه الجملة الشائعة لدى مسامع الأطباء يوميًا حول العالم، وذلك لأن رهاب الإبر له ردة فعل جسدي يتضمن ارتفاعًا ثم انخفاضًا مفاجئًا في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، مما قد يؤثر على إجراء العمليات وخلافه، الأمر الذي دفع العلماء إلى ابتكار مادة قادرة على التحول من سائل إلى هلام أو صلب داخل الجسم وفقًا للظروف البيئية مثل: درجة الحرارة، أو الرقم الهيدروجيني.
وكشفت جامعة سيتشينوف الطبية الروسية، أن هذه الابتكارات الدوائية؛ تهدف إلى زيادة فعالية العلاج، وتسهيل استخدام الأدوية في الأماكن المستهدفة مثل: العينين، الأسنان، أو الغشاء المخاطي للأنف، ومن أبرزها، قطرات جل للعين تحتوي على مادة الليدوكايين للتخدير الموضعي أثناء عمليات العيون الجراحية، إذ تتحول هذه القطرات من سائل إلى هلام على سطح العين، ما يطيل تأثير التخدير ويحسن فعاليته، وشملت الابتكارات منتجًا مخصصًا لمرضى التهاب الجلد التأتبي، يوضع على الجلد لتشكيل طبقة واقية تساعد على استعادة وظائف الجلد الوقائية المفقودة، إضافة إلى مصفوفات بوليمر لتحضير غرسات الأسنان، تتصلب في تجويف السنخ وتطلق مواد علاجية؛ مما يسرع عملية الشفاء، ويقلل خطر المضاعفات.
وأكَّد العلماء، أن هذه النتائج تمثل خطوة واعدة في اتجاه تعزيز كفاءة الأدوية الموضعية وتقليل الآثار الجانبية، مؤكدين عملهم حاليًا على ابتكار أدوية لتوصيل اللقاحات عبر الغشاء المخاطي للأنف.