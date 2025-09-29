علماء روس يبتكرون أدوية ذكية قادرة على تغيير بنيتها الفيزيائية داخل الجسم

وكشفت جامعة سيتشينوف الطبية الروسية، أن هذه الابتكارات الدوائية؛ تهدف إلى زيادة فعالية العلاج، وتسهيل استخدام الأدوية في الأماكن المستهدفة مثل: العينين، الأسنان، أو الغشاء المخاطي للأنف، ومن أبرزها، قطرات جل للعين تحتوي على مادة الليدوكايين للتخدير الموضعي أثناء عمليات العيون الجراحية، إذ تتحول هذه القطرات من سائل إلى هلام على سطح العين، ما يطيل تأثير التخدير ويحسن فعاليته، وشملت الابتكارات منتجًا مخصصًا لمرضى التهاب الجلد التأتبي، يوضع على الجلد لتشكيل طبقة واقية تساعد على استعادة وظائف الجلد الوقائية المفقودة، إضافة إلى مصفوفات بوليمر لتحضير غرسات الأسنان، تتصلب في تجويف السنخ وتطلق مواد علاجية؛ مما يسرع عملية الشفاء، ويقلل خطر المضاعفات.