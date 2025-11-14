وزارة الدفاع السورية: اعتداء غادر بصاروخي كاتيوشا على المزة.. والتحقيقات متواصلة لكشف الملابسات

شهدت العاصمة دمشق، مساء اليوم، اعتداءً غادرًا تمثّل في سقوط صواريخ من نوع "كاتيوشا" على منطقة المزة ومحيطها، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، بينهم امرأة نُقلت إلى أحد مشافي دمشق بعد تعرّضها لإصابة متوسطة.
وأعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أن صاروخين أُطلقا من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية، ما تسبّب في أضرار مادية بالموقع.
وأكدت الإدارة، في تصريح لـ"سانا"، أن وزارة الدفاع باشرت، بالتعاون مع وزارة الداخلية، التحقيق في ملابسات الاعتداء، وتعمل حاليًا على جمع الأدلة وتحديد مسار الصواريخ ومصدر الإطلاق.
وفي السياق، أوضح مصدر عسكري أن الصواريخ أُطلقت من منصة متحركة، مبينًا أن الجهات التي تقف خلف هذا الاستهداف لا تزال مجهولة حتى الآن، وأن الوزارات المختصة تبذل جهودًا كبيرة لوضع الرأي العام أمام التفاصيل تباعًا.
من جهتها، كشفت مديرية الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة أن الانفجار أسفر عن إصابة امرأة بجروح متوسطة، مؤكدة نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وشددت وزارة الدفاع على أنها لن تتوانى عن ملاحقة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي، مؤكدة اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يعبث بأمن العاصمة ويستهدف حياة السوريين واستقرارهم.