وزارة الدفاع السورية: اعتداء غادر بصاروخي كاتيوشا على المزة.. والتحقيقات متواصلة لكشف الملابسات

شهدت العاصمة دمشق، مساء اليوم، اعتداءً غادرًا تمثّل في سقوط صواريخ من نوع "كاتيوشا" على منطقة المزة ومحيطها، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، بينهم امرأة نُقلت إلى أحد مشافي دمشق بعد تعرّضها لإصابة متوسطة.