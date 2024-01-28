أحدهم طلب تفجير قنبلة نووية.. أغرب الرحلات السياحية بتكلفة عشرات الملايين لـ"تحقيق الأماني"

ولم يوافق أي عميل على إجراء مقابلات مع الصحيفة الأمريكية، لكن أليسون لندن، التي تعمل في شركة لرأس المال الاستثماري بمدينة، بالو ألتو، في ولاية كاليفورنيا، تقول إنها عملت ذات مرة مع وكالة تدعى "Based on a True Story" (بناءً على قصة حقيقية)؛ حيث شهدت تحقيق رغبة عميل أراد أن يبحث مع عائلته عن كنز لمدة يوم في شوارع العاصمة البريطانية، لندن.